Dragon Ball Fighter Z - Release-Termin bekannt, neue Infos zum Story-Mode & Charakter-DLCs

Bandai Namco hat neue Infos zu Dragon Ball Fighter Z bekannt gegeben und auch den Release-Termin für Europa genannt. Demnach erscheint das Kampfspiel hierzulande am 26. Januar 2018 für PS4, Xbox One und PC - und somit etwas früher als in Japan.

LINK-System & mehrere Story-Perspektiven

Zuletzt berichteten wir darüber, dass ihr in der Storykampagne eine Verbindung mit anderen Charakteren eingehen könnt. Dabei sollt ihr mehrere Charaktere verkörpern, ihre Gedanken teilen und sogar mit ihnen diskutieren können, während sie im selben Körper leben. Die Entwickler nennen das LINK-System.

Darüber hinaus soll der Storymodus dreigeteilt sein. Ihr könnt die Kampagne also aus drei unterschiedlichen Perspektiven erleben, die jeweils eigene Details und Geheimnisse bieten sollen. Dabei durchlauft ihr zuerst den Supper Warrior-Arc aus Sicht der Saiyajins, anschließend den Super Villain Arc aus Sicht der Gegner und zuletzt den Android-Arc aus Perspektive der Androiden.

Mehr: Weitere Infos zum Storymodus und den neuen Charakteren

Online können sich im Circle Match-Modus bis zu acht Spieler in einer Lobby tummeln, um sich schließlich gegenseitig in Duellen die Kauleisten zu polieren. Bis zu vier Duelle können parallel stattfinden.

Fighter Z-Edition & Ultimate Edition mit Fighter Z-Pass

In Deutschland wird es zwei digitale Versionen von Dragon Ball Fighter Z geben:

Dragon Ball Fighter Z - Fighter Z Edition: Enthält zusätzlich zum Hauptspiel den Fighter Z Pass . Dieser erweitert die Kämpferriege um 8 neue Charaktere.

Enthält zusätzlich zum Hauptspiel den . Dieser erweitert die Kämpferriege um 8 neue Charaktere. Dragon Ball Fighter Z - Ultimate Edition: Enthält das Spiel und den Fighter Z Pass mit zusätzlichen Inhalten wie einem "Kommentator Voice Pack" und dem "Anime Music Pack". Dieses Pack enthält 11 Songs aus dem Anime, darunter "CHA-LA HEAD-CHA-LA" und "WE GOTTA POWER".

Die acht neuen Charaktere des Fighter Z-Pass kommen jeweils mit ihrem eigenen Markenzeichen, alternativen Kostümfarben und Lobby-Avataren.

Pre Order-Bonus für Vorbesteller

Dragon Ball Fighter Z ist ab sofort für PS4 und Xbox One vorbestellbar. Wer sich vorab für eine der beiden Versionen entscheidet, erhält folgende Boni:

früherer Zugang zu SSGSS Goku und SSGSS Vegeta

2 exklusive Lobby-Avatare

Early Access-Zugang zur Open Beta im Januar

Infos zur Open Beta sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen, wir halten euch auf dem Laufenden.

Bestellt ihr Dragon Ball Fighter Z vor?