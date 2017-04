Fallout - Polizei hält Cosplay für echte Bombe

Ein Fallout-Kostüm hat in Kanada für einen Polizei-Einsatz gesorgt.

Eigentlich ist es ja das Ziel eines jeden Cosplayers, dass ihr Kostüm möglichst realistisch aussieht. Dass es auch zu realistisch geht und das leicht missverstanden werden kann, ist eine Erfahrung die ein Cosplayer in Kanada letzte Woche machen musste.

Verkleidet als ein Charakter aus Fallout inklusive der "New California Republic"-Flagge, war der postapokalyptische Kostüm-Enthusiast gerade auf dem Weg zu einer Änderungsschneiderei, die Anpassungen an seinem Cosplay durchführen sollte, als ein paar besorgte Bürger auf ihn aufmerksam wurden und die Polizei verständigten. Für sie sah es so aus, als würde der Gamer eine Bombe tragen.

Während der Besitzer der Schneiderei gerade dabei war, die Maße seines Kunden zu nehmen, erhielt er einen Anruf von der Polizei, die nach Kabeln an der Kleidung fragte und ihn dann darum bat, den Laden zu verlassen. Als die Polizei dann Kontakt zum mutmaßlichen Bombenleger aufnahm, stellte sich heraus, dass die vermeintliche Bombe nicht mehr war als Pringles-Rollen, die silber angemalt wurden.

Nachdem geklärt wurde, dass es sich bei der Verkleidung tatsächlich nur um ein harmloses Fallout-Kostüm handelte, wurde der Cosplayer mit auf die Polizeiwache genommen. Er wurde ohne eine Anzeige entlassen.

Gegenüber CBS News (via Kotaku) erklärte die Polizei von Grande Prairie, dass sie alles als real einstufen müssten bis das Gegenteil bewiesen wäre. Am Ende würde allerdings die Erleichterung siegen, wenn es keine Bombe gewesen sei, sondern nur jemand mit einem harmlosen Kostüm. Dennoch warnt sie Cosplayer davor, dass die Polizei immer erst einmal davon ausgehen würde, dass falsche Waffen eigentlich echt sind.

"Es gibt einen Ort und eine Zeit [dafür]", erklärte RCMP Cpl. Shawn Graham mit dem Hinweis auf Conventions und ähnliche Events. Eine Wanderung durch die Innenstadt würde allerdings nicht auf diese Liste gehören.

