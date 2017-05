Far Cry 5 - Teaser-Trailer bestätigt Schauplatz & kündigt Reveal an

Far Cry 5 - Für das Actionspiel sind erste Teaser-Trailer erschienen.

Die ersten Teaser-Trailer zu Far Cry 5 sind da. Sie tragen den Namen "Welcome to Hope County" und enthüllen den US-Bundesstaat Montana als Schauplatz des Spiels. Zudem kündigen die Teaser-Trailer den weltweiten Reveal zu Far Cry 5 an, dieser findet am 26. Mai 2017 statt.

Bereits Anfang des Monats spekulierten Fans darauf, dass Far Cry 5 in Montana spielen werde. Der Grund dafür waren Dreharbeiten, an denen auch der Produzent Jeff Guillot mitwirkte. Guillot, der bereits mehrere Trailer für Ubisoft produzierte, erklärte damals, dass die Aufnahmen für die "Fortsetzung eines weltweit bekannten Franchises" gemacht würden. Besagtes Spiel solle bereits im September 2017 auf den Markt kommen. Damit ist vermutlich auch schon der Release-Monat von Far Cry 5 bekannt, denn wie wir nun wissen, wurden die Dreharbeiten tatsächlich für die Live-Action-Teaser zu Far Cry 5 durchgeführt.

Gleichzeitig heizen die Teaser-Trailer neue Spekulationen rund um den Plot des Spiels an. Das Logo des Shooters bekräftigte ein Gerücht von 2016, demzufolge wir in Far Cry 5 einen Polizisten im modernen Montana spielen.

Ein möglicher Leak wiederum deutete erst kürzlich darauf hin, dass wir in Far Cry 5 gegen einen religiösen Kult antreten - auch hier wurde der US-Bundesstaat als Schauplatz genannt. Einen potenziellen Hinweis auf die Echtheit dieser Angaben gibt der dritte Teaser-Trailer, der eine Kirche in den Mittelpunkt rückt. Hier sehen wir, wie ein Mann den Schädel eines anderen gegen die Kirchenglocke schlägt, während aus dem Gebäude selbst ein sakraler Gesang dringt. Womöglich stellen sich ja letztlich beide Gerüchte als wahr heraus und wir kämpfen im Spiel als Polizist gegen eine Sekte.

Far Cry 5 - Alle 4 Teaser: Welcome to Hope County, Montana