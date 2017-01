Final Fantasy 15 - DLC-Roadmap mit Terminen & neuen Infos

Final Fantasy 15 erhält in Zukunft mehrere DLCs.

Im Rahmen des Events zum 30-jährigen Jubiläum der Final Fantasy-Serie hat Square Enix nicht nur den Release von Final Fantasy 12: The Zodiac Age für PS4 verraten, sondern auch neue Details zur DLC-Roadmap von Final Fantasy 15 preisgegeben.

Wir berichteten bereits, dass der Season Pass von FF15 insgesamt vier Erweiterungen umfassen soll. Das erste Zusatzkapitel für den Singleplayer namens Episode Gladiolus soll am 28. März 2017 erscheinen. Dabei dürfen wir Gladiolus erstmals selbst steuern.

Zuvor soll jedoch noch ein Booster-Pack veröffentlicht werden. Alle Infos vom Event zu den DLCs haben wir für euch zusammengefasst (via @Kazamatsuri):

DLC-Roadmap für Final Fantasy 15

Booster-Pack (21. Februar 2017): Bringt einen Unbesiegbarkeitsanzug, der euch für 30 Minuten vor sämtlichen Schaden schützt. Danach muss er aufgeladen werden.

Episode Gladiolus (28. März 2017): Story-Zusatzkapitel, in dem wir als Gladiolus spielen.

Story-Zusatzkapitel, in dem wir als Gladiolus spielen. Episode Prompto (Juni 2017): Story-Zusatzkapitel. Vermutlich spielen wir als Prompto.

Nach Episode Prompto erwarten wir noch Episode Ignis sowie einen abschließenden Multiplayer-Inhalt. Infos dazu gab es aber noch nicht.

In Episode Gladiolus steuern wir Gladiolus selbst.

Zuletzt erhielt Final Fantasy 15 im Holiday Pack kostenlose Zusatzinhalte sowie einen neuen "New Game Plus"-Modus. Aktuell findet zudem das Kupobo-Karneval-Event statt, das noch bis zum 20. Februar 2017 läuft. Aber auch in Zukunft soll das Spiel stetig mit Zusatzinhalten und Updates versorgt werden. So soll unter anderem das umstrittene Kapitel 13 angepasst werden.