Final Fantasy 15 - Erster Blick auf den Charakter-Editor & den Offroad-Regalia

Bald können wir mit dem Regalia die Straßen Eos' verlassen.

Square Enix schickt sich an, Final Fantasy 15 in regelmäßigen Abständen mit neuen Inhalten und Features zu versehen. Das JRPG ist zwar schon seit einigen Monaten auf dem Markt, aktuell arbeiten aber noch 70% der Entwickler an zukünftigen Updates. Neben geplanten DLCs und kostenlosen Verbesserungen fallen darunter auch ein Charakter-Editor und ein Offroad-Feature für den Regalia.

Bereits vor einigen Wochen kündigte Hajime Tabata an, zusammen mit einem Multiplayer-Modus auch einen Charakter-Editor ins Spiel zu bringen. In einem Interview mit Dualshockers bestätigte der Director die Arbeiten an dem Editor, bekräftigt aber, dass es momentan noch nicht so viel davon zu sehen gebe:

"Der Charakter-Editor befindet sich gerade tatsächlich in Arbeit. Den können wir aber gerade nicht zeigen, weil er die Spieler zu diesem Zeitpunkt nicht begeistern würde. Wir sind gerade nicht einfach nur dabei, einen Charakter-Editor ins Spiel zu integrieren, sondern wollen ihn mit dem Multiplayer-Feature kombinieren. Spieler sollen sich nicht nur einen Charakter selbst erstellen können, sondern ihn auch in den Mehrspielermodus bringen."

Im gleichen Atemzug versicherte Tabata, dass immer noch der Plan bestehe, den Charakter-Editor auch in den Singleplayer-Modus einzubinden - auch wenn das etwas sei, das üblicherweise nur im Multiplayer Einzug finde.

Mehr: Final Fantasy 15 - Entwickler verschieben Gratis-DLc wegen den Power Rangers

Einen kleinen Vorgeschmack bekommen wir aber doch. Das untere Bild von Dualshockers gibt uns einen Einblick in eine frühe Version des Editors. Wie die Kollegen vom Japanischen ins Englische übersetzt haben, sei es bis jetzt möglich, die Körper- und Gesichtsgröße sowie die Ausgeprägtheit der Muskulatur unserer Figur einzustellen. Die Anpassungsmöglichkeiten sind bis jetzt sehr limitiert. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass die Entwickler noch mehrere hinzufügen.

Dualshockers lässt uns einen Blick auf den Charakter-Editor von Final Fantasy 15 werfen.

Konkrete Details zum Multiplayer-Modus von Final Fantasy 15 gibt es noch nicht. Bisher ist nur bekannt, dass wir im Vier-Spieler-Koop durch die Lande streifen dürfen. Wann der Multiplayer samt Charakter-Editor erscheint, wissen wir ebenfalls noch nicht.

Mehr: Final Fantasy 15 - Entwicklungskosten schon am Launch-Tag wieder eingespielt

Außerdem arbeitet Square Enix derzeit daran, das treue Gefährt von Noctis und Co. offroad-tauglich zu machen. Die Macher haben den Offroad-Regalia schon Anfang des Monats im Rahmen eines Active Time Report-Broadcasts vorgestellt, mussten sich aber einige Lacher aus dem Publikum gefallen lassen, weil der Wagen auf weiter Flur an einem Stein hängen blieb.

Eine Aufzeichnung eines aktuellen Livestreams lässt uns einen weiteren Blick auf den Regalia werfen, der nun ohne Probleme die Straße verlassen und über Felsen fahren kann. Wie Dualshockers berichtet, befindet sich der Offroad-Regalia aber noch in einer frühen Phase der Entwicklung. Es gebe noch viele Elemente in der Umwelt, an denen der Wagen feststecken könnte, weshalb zurzeit noch ausgiebiges Playtesting und Debugging nötig sei. Wann das entsprechende Update erscheint, ist nicht bekannt.

Was haltet ihr von den neuen Features?