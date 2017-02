Final Fantasy 15 - Lückenhafte Geschichte ist Absicht, sagt Director

Final Fantasy 15 lässt am Ende viele Fragen unbeantwortet.

Kollege Hannes beschreibt Final Fantasy 15 als "improvisierte Notlösung mit Charme", und eine bessere Bezeichnung würde mir für Square Enix' JRPG auch nicht einfallen. Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass mich die Geschichte von Prinz Noctis und seinen Freunden am Ende nicht berührte. Doch so oft ich auch mit Final Fantasy 15 lächelte, so oft schüttelte ich auch den Kopf.

Sobald wir die Open World nach der ersten Spielhälfte hinter uns gelassen haben, erscheint die Geschichte wie ein löchriger Flickenteppich. Die Motivationen von Charakteren wie Aranea oder Ravus erschlossen sich mir nie. Sie machten ihr Ding, es gab aber kaum Zwischensequenzen, die erklärten, warum.

Laut Hajime Tabata ist die lückenhafte Story von Final Fantasy 15 aber Absicht gewesen. Wie der Director gegenüber Game Informer (via Nova Crystallis) verriet, sollten wir die Geschichte aus den Augen des Protagonisten Noctis erleben.

"Wir wollten keine umfassende und perfekt ausgeglichene Geschichte in Final Fantasy 15 erzählen. Stattdessen legten wir beim Erzählen der Geschichte nicht nur besonderen Wert auf die Hauptfiguren sondern auch darauf, dass Spieler und Noctis die gleichen Erfahrungen teilen."

Mit dieser erzählerischen Philosophie sei es natürlich gewesen, den Hauptcharakteren in der Geschichte einen größeren Anteil zukommen zu lassen. Die Nebenfiguren habe das Team von Square Enix zwar nicht vernachlässigt, Ziel sei es jedoch gewesen, die Welt aus der Perspektive von Noctis, Ignis, Gladio und Prompto darzustellen.

Nichtsdestotrotz plant Square Enix, neben DLCs und allgemeinen Verbesserungen auch neue Zwischensequenzen per Update ins Spiel zu bringen, die erzählerische Lücken füllen sollen.

Was sagt ihr zu dieser Erklärung?