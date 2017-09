Final Fantasy 15 - Nutzt Checkerboard-Auflösung auf der Xbox One X

Dass das Rollenspiel Final Fantasy 15 zum "Xbox One X Enhanced"-Programm gehört, das bestehende Spiele für Microsofts kommende Konsole optimiert, steht bereits seit der E3 2017 fest. Bislang gab es allerdings noch keine Angaben darüber, ob das Spiel in einer nativen oder einer über das Checkerboard-Verfahren hochgerechneten 4K-Auflösung läuft.

Mehr: Xbox One X - Alle Spiele im Überblick: 4K, HDR und Xbox One X Enhanced

Diese Frage hat Director Hajime Tabata nun Dualshockers auf der PAX East beantwortet. Demnach wird die Xbox One X-Version von Final Fantasy 15 nativ in einer Auflösung von 3K (1800p, 3072 x 1728 Pixel), welche dann über die Checkerboard-Technologie auf 4K hochgerechnet wird. Die Windows-Version für den PC wird dagegen native 4K-Auflösung unterstützen.

Final Fantasy 15 erschien im November 2016 für die PS4 und die Xbox One, Ende August kündigten die Macher eine Mobile-Version an. Die Xbox One X kommt am 7. November 2017 in den Handel, alle wichtigen Infos dazu findet ihr in unserem FAQ.

Final Fantasy 15 - Screenshots ansehen