For Honor - Closed Beta: So gefällt Fans bisher das Spiel

For Honor

Knapp einen Tag lang sind die Pforten der Closed Beta von For Honor bereits für die zugelassenen Teilnehmer geöffnet und lassen Spieler in drei Spielmodi und auf neun verschiedenen Karten ihre Kräfte messen. Nachdem am gestrigen Donnerstag um 15 Uhr das Playstation Network in die Knie ging und damit den Startschuss für PS4-Spieler ein wenig hinauszögerte, ist seitdem die Beta in vollem Gange.

Tatsächlich ist das bereits ein erstes Lob der Community an die Entwickler, die sich offenbar sehr viele vernünftige Gedanken darüber gemacht haben, wie sie ihre Server aufstellen: Lag und Verbindungsabbrüche scheinen kaum ein Problem darzustellen. Kritisch wurde es lediglich am frühen Donnerstagabend, als das Matchmaking nicht mehr funktionierte.

Doch die Entwickler reagierten schnell, nahmen die Server etwa fünf Minuten vom Netz und anschließend funktionierte wieder alles tadellos. Spannend wird es nun zu sehen sein, wie die Server mit dem berüchtigten Freitagabend zurechtkommen, wenn erfahrungsgemäß die meisten Spieler auf die Schlachtfelder stürmen wollen.

Auch abseits der technischen Aspekte sind die ersten Eindrücke der Community überaus positiv: Das Spielprinzip macht im Kern noch genauso viel Spaß wie während der ersten Testphase Ende 2016 und hat nichts von seinem Reiz verloren hier sind sich die Spieler fast einig.

Ein Thema allerdings kommt auf allen Plattformen immer wieder auf: Das Balancing der einzelnen Klassen. Das Problem ist, dass während der Beta pro Fraktion nur drei der insgesamt vier spielbaren Helden verfügbar sind. Das Resultat daraus ist, dass einige Kämpfer derzeit nicht effektiv gekontert werden können. Besonders häufig wird hier die Nobushi der Samurai genannt, eine unheimlich schnelle Kämpferin, die außerdem über eine große Reichweite verfügt. Charaktere wie der Friedensbringer oder die Walküre sind gut dafür geeignet, sie zu kontern nur leider sind diese Krieger während der Beta noch nicht verfügbar.

Daneben ist der Fraktionskrieg, das Meta-Game von For Honor, vor allem für Spieler der Wikinger-Fraktion derzeit ein Quell ständiger Sorge. Im Fraktionskrieg sammeln Spieler Punkte für ihre Fraktion und können diese entlang einer Frontlinie verteilen. Alle sechs Stunden werden die Punkte zusammengezählt und die Grenzen entsprechend verschoben. Dieses Feature funktioniert plattformübergreifend, rechnet also die Punkte aller Spieler auf PC, PS4 und Xbox One zusammen.

Nur scheint es, dass derzeit die Wikinger ein wenig Probleme damit haben, die so wertvollen Punkte anzuhäufen und verlieren bisher am meisten Boden. Zum Wochenende aber soll sich das alles wieder ändern, das zumindest versprechen sich die Fraktionsmitglieder auf Reddit.

Zum Ende der Beta werden wir einen weiteren Blick auf das Feedback der Community werfen und prüfen, wie sich diese ersten Meinungen in den nächsten Tagen verändern haben.

Spielt ihr For Honor? Wie ist euer Eindruck vom Spiel? Und welcher Fraktion habt ihr euch angeschlossen?