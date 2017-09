Fortnite - Xbox-Chef hätte den Crossplay-Bug am liebsten im Spiel gelassen

Fortnite, das Koop-Survival-Sandbox von Entwickler Epic Games, sorgte erst vor Kurzem für Schlagzeilen, als ein technischer Fehler innerhalb des Spiels dafür sorgte, dass Spieler unterschiedlicher Plattformen miteinander spielen konnten. Auch, wenn sich die Spieler sehr über diese "Funktion" freuten, wurde sie nach kurzer Zeit wieder entfernt.

Nun wurde Phil Spencer, seines Zeichens Business Executive Vize President bei Microsofts Gaming-Sparte, auf Twitter von einem Fan gefragt, wie er zu der gesamten Situation stehe.

I would have liked to see them leave it on.