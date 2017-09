Game of Thrones - HBO dreht zwei Enden von Staffel 8, um Spoiler zu vermeiden

Game of Thrones ist längst nicht mehr nur eine Serie – es handelt sich dabei schlichtweg um ein Phänomen. Das Fantasy-Epos ist in aller Munde. Darum fürchten viele Fans nichts mehr, als vor dem Schauen einer Folge bereits die Story-Twists zu erfahren. Die Game of Thrones-Spoiler und -Leaks sind mittlerweile legendär und HBO ergreift nun selbst drastische Maßnahmen, um auszuschließen, dass sich so etwas wiederholt: Das Finale der achten Staffel soll nämlich gleich zweimal gedreht werden, und zwar in unterschiedlichen Versionen – so wissen nicht einmal die Schauspieler und der Rest der Crew, wie die Geschichte wirklich ausgeht.

Zumindest erklärt das der HBO-Programmchef Casey Bloys auf einem College-Event, auch wenn es dazu sonst noch keine offizielle Meldung von HBO gibt.

"Ich weiß, dass sie beim Ende von Game of Thrones mehrere Versionen drehen, damit niemand wirklich weiß, was passiert."

"Das musst du bei einer langen Show auch tun. Denn wenn du etwas drehst, wissen die Leute das. Also drehen sie einfach mehrere Versionen, damit es bis zum Ende keine definitive Antwort geben kann."

Bei Serien wie den Sopranos oder Breaking Bad sei ebenfalls auf diese Art und Weise vorgegangen worden, schreibt unter anderem der Morning Call. Auch von einer Dallas-Folge in den 1980er Jahren seien mehrere Fassungen abgedreht worden, um das Ende der Geschichte möglichst lange geheimhalten zu können.

Die Dreharbeiten zur achten Staffel Game of Thrones sollen dieses Jahr im Oktober beginnen und könnten noch bis Ende nächsten Jahres dauern. Bis die achte Staffel ausgestrahlt wird, dürfte also noch ziemlich viel Zeit vergehen. Wer weiß, vielleicht gibt es bis dahin ja sogar schon das neue Buch.

Was sagt ihr zu der Geheimhaltungs-Taktik?

