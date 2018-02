Wer am Wochenende nichts zum Spielen hat, darf sich über zwei weitere Gratis-Titel des Games With Gold-Februar-Aufgebots freuen, die ab jetzt verfügbar sind. Xbox Gold-Abonnenten dürfen sich ab sofort Assassin's Creed: Chronicles India für die Xbox One und Crazy Taxi für die Xbox 360 herunterladen. Shadow Warrior indes bleibt bis zum Ende des Monats für Mitglieder weiterhin kostenlos.

Microsoft gibt die neuen Games With Gold-Gratis-Spiele in der Regel in der letzten Monatswoche bekannt. Mit der Bekanntgabe kostenlosen Xbox One- und Xbox 360-Games dürften wir voraussichtlich Ende der nächsten Woche rechnen.