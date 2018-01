God of War - Das PS4-Spiel kommt ohne Season Pass

Während Sony nach wie vor mit einem Release-Datum für God of War auf sich warten lässt, haben wir nun immerhin die Gewissheit, dass das kommende PS4-Action-Adventure ohne Season Pass erscheinen wird. Das bestätigt Director Cory Barlog auf Nachfrage eines Fans hin auf Twitter.

Das Weglassen des Season Passes bedeutet allerdings nicht zwangsläufig, dass es keine DLCs für God of War geben wird. Guerilla Games' Action-RPG Horizon Zero Dawn bietet ebenfalls keinen Season Pass, erhielt letzten November mit The Frozen Wilds aber dennoch einen umfangreichen Story-DLC. Dass Kratos' Abenteuer nach dem Hauptspiel durch eine Erweiterung noch weitergeht, ist also nicht ausgeschlossen.

No season pass. As for the story questions - you will have to wait and play the game to see how it all shakes out. I just finished another play-through last night around midnight and it was still awesome! I'm totally biased, though.