God of War - Director verteidigt Singleplayer-Spiele nach Schließung von Visceral Games

Der aktuelle Trend geht offenbar eindeutig in Richtung Multiplayer und Games als Service. Viele Branchen-Analysten prophezeien das seit geraumer Zeit, jetzt hat EA drastische Maßnahmen ergriffen: Das geplante Action-Adventure im Star Wars-Universum, das bei Visceral Games in der Entwicklung war, wurde gecancelt. Man habe herausgefunden, dass es "fundamentale Veränderungen am Markt" gebe.

Doch damit nicht genug: Das Visceral Games-Studio schließt seine Pforten komplett. Darum wird jetzt viel über lineare Singleplayer-Spiele, deren Zukunft und den Markt gesprochen – unter anderem auch vom God of War-Director Cory Barlog:

"Ich liebe lineare Singleplayer-Spiele. Es macht mich traurig, wenn das Wort 'linear' als etwas Schlechtes angesehen wird. Du kannst auch in einem linearen Spiel Handlungsfreiheit haben."

I love linear single player games. Saddens me when the word linear is considered a bad thing. You can have agency in a linear story game. — Cory Barlog (@corybarlog) October 18, 2017

Wofür er unter anderem auch von einem der Visceral Games-Mitarbeiter Zuspruch erhielt. Brendon Bengston bedankt sich für die netten Worte Cory Barlogs und gibt zu Protokoll, alle seien geschockt gewesen. Cory Barlog bedankt sich seinerseits bei Visceral Games, und zwar für deren Spiele, die dabei geholfen hätten, Games als Ganzes zu erheben.

Your studio made amazing games that helped to elevate what we do. Thank you. — Cory Barlog (@corybarlog) October 19, 2017

Auch von Visceral Games selbst gab es bereits Kommentare, unter anderem zu den Verkaufszahlen von Dead Space 2 und der Situation von Singleplayer-Spielen. Level Designer Zach Wilson erklärt, dass es derartige Titel aktuell besonders schwer hätten.

Wie denkt ihr über lineare Singleplayer-Spiele? Ist ihre Zeit vorbei?