Nur noch wenige Monate trennen uns vom Release von God of War. Und dass das kommende PS4-exklusive Action-Adventure ab dem 20. April in den Läden steht, wissen nun auch die Besucher eines NBA-Spiels, das am vergangenen Wochenende in Oakland stattgefunden hat.

Im Rahmen einer Promoaktion nutzten die Macher das gesamte Spielfeld als Projektionsfläche, um die Basketballfans (und später das Internet) mit einem Spot zu God of War zu beeindrucken. Darin sehen wir einige Kampfszenen, in denen sich Kratos durch eine Gegnerhorde schlägt, sowie Sohnemann Atreus' erste Begegnung mit einem Draugr.

God of War erscheint am 20. April 2018 exklusiv für die PS4. Neben der Standard-Edition wird es außerdem eine Collector's Edition, eine Special Edition und eine Digital Deluxe Edition geben, die mit verschiedenen Goodies daherkommen. Alle Infos zu den God of War-Editionen gibt es hier.

Erstmals optionale Bosse in God of War

Zusätzliche Herausforderungen für eine längere Spielzeit

Zur Bekanntgabe des Release-Termins veröffentlichte Sony einen Story-Trailer, der uns auf Kratos' und Atreus' Reise durch den hohen Norden vorbereitet.