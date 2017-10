Gran Turismo Sport - Teuerstes Bundle kostet 46.600 US-Dollar, kommt mit echtem Sportwagen

Gran Turismo Sport rührt ordentlich die Werbetrommel. Dafür werden aber nicht nur Autos per Fernsteuerung und PS4-Controller über die Rennstrecke gejagt: Es gibt auch ein ziemlich abgefahrenes Bundle zum PS4-Exklusivtitel. Dazu gehört neben einer PS4 Pro, einem Jahr PS Plus-Mitgliedschaft, dem PSVR-Headset, Fernseher, Lenkrad, Rennsitz und Spiel aber auch noch ein ganz besonderes Extra – ein richtiges, echtes Auto. Das Gran Turismo Sport-Bundle mit der limitierten Mazda MX-5-Version von 2018 soll dann auch nur schlappe 46.600 US-Dollar kosten.

Mehr: Gran Turismo Sport Limited Edition - Exklusives PS4-Bundle nächste Woche bei Aldi im Angebot

Das Auto trägt selbstverständlich auch PlayStation- sowie Gran Turismo-Logos. Bei der PS4 Pro handelt es sich aber offenbar nicht um eine eigene Sonderedition. Der im Bundle enthaltene Fernseher ist ein 4K- und HDR-fähiges Gerät von Bravia, beim Lenkrad handelt es sich um das Thrustmaster T-GT. Der Rennsessel stammt von Apia. Wie Gamespot schreibt, soll es allerdings nur ein einziges dieser Bundles gegeben haben, das bereits an einen Autosammler verkauft wurde.

Mehr: Gran Turismo Sport - Rennfahrer lenkt echtes, ferngesteuertes Auto mit dem PS4-Controller

Gran Turismo Sport setzt damit eine Art Mini-Trend in der Spielebranche fort: Wir haben schon diverse, ziemlich verrückt wirkende Bundles erlebt. Bei Dying Light gab es für weit über 300.000 US-Dollar zum Beispiel einen eigenen Bunker, bei Call of Duty einen Mini-Kühlschrank. Zum Launch von Just Cause 3 veranstalteten die Macher einen Wettbewerb, bei dem es sogar eine eigene Insel zu gewinnen geben sollte.

Was sagt ihr zum GT Sport-Bundle mit Auto?

Gran Turismo Sport - Screenshots ansehen