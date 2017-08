Half-Life 2: Episode 3 - Ex-Valve-Autor postet Story-Zusammenfassung des möglichen Sequels

Half-Life lässt seine Fans nicht los: Eine Fortsetzung wird sehnlichst erwartet, oder besser herbeigesehnt. Der ehemalige Valve-Autor Marc Laidlaw heizt die Gerüchteküche um eine Fortsetzung jetzt wieder an. Er arbeitete in der Vergangenheit bereits an Half-Life, Half-Life 2 sowie den beiden folgenden, episodischen Fortsetzungen zum zweiten Teil und hat jetzt ein ganz besonderes Schriftstück veröffentlicht. Dabei handelt es sich um einen Brief von "Gertie Fremont", in dem unter anderem ein "Hyperborea" genanntes Schiff vorkommt. Das Ganze liest sich wie eine Zusammenfassung der Story von Half-Life 2: Episode 3, nur mit leicht abgeänderten Namen.

Wenn man die entsprechenden Namen aus dem Half-Life-Universum einfügt, könnten die Ereignisse allerdings durchaus nach dem Ende von Half-Life 2: Episode 2 stattfinden. Ob es sich um einen Entwurf handelt, der bei einem tatsächlich geplanten Sequel zum Einsatz kommen sollte, verrät Marc Laidlaw nicht. Später twitterte er aber, es habe sich um Fan-Fiction und den Schnappschuss eines Jahre alten Traums gehandelt. Hier findet ihr die englische Version des Briefes mit den Namen aus Half-Life. Interessanterweise passen einige Konzeptzeichnungen, die vor Jahren geleakt sind, erstaunlich gut zu dem Plot.

Auf eine Nachfrage hin macht der Ex-Valve-Mitarbetier noch eine höchst interessante Bemerkung zum Ende beziehungsweise zu der Beziehung zwischen Alyx und G-Man:

"Das ist etwas, das Valve möglicherweise immer noch eines Tages entwickeln, ausformen und erklären will."

Was sagt ihr dazu?

