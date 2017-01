Half-Life 3 - Angeblicher Insider zerstört jede Hoffnung auf ein Sequel

Half-Life 3 wird wohl nie das Licht der Welt erblicken

Half-Life-Fans müssen jetzt ganz stark sein: Wahrscheinlich kommt nie ein dritter Teil des Franchises. Und das, obwohl offenbar einige Valve-Mitarbeiter immer wieder an Half-Life-Spielen gearbeitet haben. Es sollen sogar Prototypen zu einem Echtzeitstrategie-Titel sowie einem Live Action-Adventure in der Entwicklung gewesen sein. Aber derartige Bemühungen seien mit der Zeit immer im Sande verlaufen, berichtet ein angeblicher Valve-Insider.

Dabei handelt es sich allerdings nur um eine einzige Quelle, deren Angaben nicht verifiziert werden konnten (was auch der Grund dafür war, wieso Gameinformer das betreffende Interview zunächst gar nicht in seiner Gänze veröffentlichen wollte). Die Berichte sind also völlig unbestätigt und mit Vorsicht zu genießen. Interessant wirken sie aber trotzdem allemal: Laut den Angaben des angeblichen Insiders brauchen wir uns keine Hoffnung auf Half-Life 3 machen.

Denn auch wenn es motivierte Valve-Angestellte gibt, die an Prototypen zu weiteren Half-Life-Spielen arbeiten, brauchen sie trotzdem immer noch die Erlaubnis von ganz Oben, um ihr Projekt auch wirklich durchziehen und veröffentlichen zu können. Woran es aber anscheinend hapert: Irgendwas hält die Menschen in den Chefetagen von Valve offenbar davon ab, die Projekte durchzuwinken.

"Irgendetwas an dieser dritten Episode passt Gabe und den anderen Leuten bei Valve nicht so richtig. Letzten Endes verhungert es einfach. Die Leute, die versucht haben, dem Spiel Leben einzuhauchen, sind besser beraten, wenn sie an anderen Projekten arbeiten. Was übrig bleibt, ist, dass mit der Half-Life-Marke gar nichts passiert."

Das komplette Interview findet ihr hier. Durchlesen lohnt sich, auch wenn natürlich unklar bleibt, inwiefern die Angaben der Wahrheit entsprechen.

Glaubt ihr trotzdem noch an Half-Life 3?

