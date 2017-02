Half-Life 2

Half-Life 3 bleibt bis auf Weiteres wohl ein Mythos. Beziehungsweise ein Internet-Meme, ein Scherz, der sich eigentlich schon längst verselbstständigt hat, aber irgendwie auch nicht mehr wegzudenken ist. Jedenfalls hält der Glaube an einen dritten Half-Life-Teil anscheinend nicht nur die sehnsüchtig wartenden Fans bei Laune: Laut Gabe Newell treiben einige Valve-Mitarbeiter ihre Scherze mit denen, die die Hoffnung immer noch nicht aufgegeben haben. Und zwar "kindische" Scherze, wie der Valve-Boss bei einem Roundtable mit Pressevertretern erklärt. (via VentureBeat)

Es ging dabei unter anderem auch um ein mutmaßliches Half-Life 3-Logo, das auf dem Desktop im Hintergrund einer Vive-Präsentation von Valve zu sehen war. Gabe Newell scheint zu glauben, dass es sich dabei wohl einfach um einen Scherz handelt. Der offenbar keinen Einzelfall darstellt:

"Einige der kindischeren Mitglieder dieser Firma haben auf der GDC Half-Life 3-Shirts getragen."

Es könnte also durchaus sein, dass all die kleinen Hinweise auf Half-Life 3 bewusst platziert werden. Sie spielen also vielleicht 'nur' mit unseren Gefühlen! Andererseits scheint seitens Valve aber auch niemand endlich offiziell dementieren zu wollen, dass sich Half-Life 3 in der Entwicklung befindet.

Dafür arbeiten die Entwickler aber aktuell an drei VR-Titeln, zu denen es noch keine detaillierten Informationen gibt. Aber es sind definitiv drei Spiele... Drei, so wie in Half-Life 3?

Wie denkt ihr über solche Scherze? Würdet ihr so etwas auch machen?