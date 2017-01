Überraschung - Gabe Newell teast neues Spiel im Portal-/Half-Life-Universum an

Portal 2

Gabe Newell beantwortet in einer AMA-Session Fragen auf Reddit – so etwas passiert nicht alle Tage. Und der Valve-Chef hat dann auch einige interessante Dinge von sich gegeben, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen: Unter anderem können wir uns wohl auf einen neuen Singleplayer-Titel gefasst machen, der im Universum von Half-Life und Portal spielt – was auch immer das genau heißen mag:

Auf die Frage "Besteht die Chance auf eine neue IP, die im Half-Life-/Portal-Universum spielt?" gibt es nur eine kurze Bestätigung: "Yep."

Es ist beruhigend zu hören, dass bei Valve entgegen anderslautender Vermutungen doch noch an neuen Spielen gearbeitet wird. Um Half-Life 3 dürfte es sich dabei allerdings nicht handeln. Auf die Frage nach einer anonymen Quelle im Internet, laut der Half-Life 3 gecancelt worden sein soll, antwortet Gabe Newell:

"Die Zahl 3 darf nicht genannt werden. Ja. Ich persönlich glaube allen nicht identifizierten, anonymen Quellen im Internet."

Außerdem erklärt Gabe Newell auf eine entsprechende Nachfrage hin, dass sein Lieblings-Valve-Spiel Portal 2 sei, wenn es um Singleplayer gehe. Sein liebster Multiplayer-Titel aus dem Hause Valve sei allerdings Dota 2, was er am meisten spiele.

Was haltet ihr davon?