Horizon: Zero Dawn - Wie eine der besten Nebenquests des Spiels entstanden ist

Guerrilla Games haben bei Horizon: Zero Dawn viel Wert auf die Details gelegt. Sogar noch mehr, als auf den ersten Blick erkennbar ist. Einen kleinen Eindruck davon, wie viel Arbeit und Liebe in einer einzigen Nebenquest stecken kann, geben uns die Entwickler jetzt anhand der Storyline rund um den legendären Redmaw und die Hunter's Lodge. Achtung: Es folgen Spoiler!

Seinen Anfang nimmt die Geschichte mit der Konzeptzeichnung einer imposanten Thunderjaw-Statue, die mitten in einem Haus steht: Lead Quest Designer David Ford war sofort begeistert und kam auf die Idee, dass es sich dabei um das Hauptquartier einer Art Jagdgilde handeln könnte.

Horizon: Zero Dawn - Redmaw (Konzept)

Gemeinsam mit Lead Writer Ben McCaw sei dann die Geschichte rund um eine Hierarchie entwickelt worden, in der diejenigen aufsteigen, die das größte Biest erlegen. Sogar der Charakter Talanah sei bereits in einer sehr frühen Fassung von Horizon: Zero Dawn angelegt gewesen.

"Wir wollten uns bis zu diesem legendären Thunderjaw hocharbeiten, den die Leute schon seit Jahren jagen und durch Glück sowie Kraft hat er jeden einzelnen getötet."

Laut Machine Design Lead Dennis Zopfi unterscheidet den Thunderjaw vor allem eines von den meisten anderen Maschinenwesen: Er kann uns aus jeder Entfernung extrem gefährlich werden. Die Hinleitung zum finalen Kampf gegen den Redmaw erhält durch Talanah jede Menge Dringlichkeit und Tempo. Was sich nochmal dadurch steigert, dass wir dann selbst die Führung übernehmen.

"Das ist auch etwas, was die Leute motiviert, sich schnell zu bewegen, dann ist da noch Musik. Eine andere Sache, die wir gemacht haben, war, eine richtige Schneise der Zerstörung zu schaffen, die der Redmaw durch den Dschungel geschlagen hat – Bäume umwerfend, die Vegetation zertrampelnd und Felsen zerstörend."

Beim Kampf gegen den Redmaw überlässt Guerrilla Games auch wenig dem Zufall. Talanah hilft uns zwar beim Kampf, richtet aber immer weniger Schaden an, je mehr die Energie des Thunderjaw zur Neige geht. Schließlich solle sie uns nicht den ganzen Spaß rauben, erklärt David Ford. Noch mehr Details zur Hunter's Lodge-Nebenquest findet ihr hier.

