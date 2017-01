I Am Setsuna - Die Nintendo Switch hat einen Launch-Titel mehr

I Am Setsuna kommt pünktlich zum Switch-Launch.

Eigentlich sollte I Am Setsuna erst nach dem Release der Nintendo Switch irgendwann im März veröffentlicht werden. Wie Square Enix bekannt gab, erscheint das JRPG nun doch noch pünktlich zum Launch der neuen Konsole am 3. März.

Somit wächst die Anzahl der in Deutschland verfügbaren Switch-Launch-Titel auf acht an. Und wer weiß, vielleicht gesellen sich noch ein paar dazu. Schließlich gibt es drei Spiele, die noch kein festes Release-Datum haben, aber im März erscheinen sollen: Snipperclips, Has Been Heroes und FAST RMX.

Hier könnt ihr übrigens unseren Test zur PS4-Version von I Am Setsuna lesen. Die Switch-Version wird zudem einen neuen PvP-Modus bieten.

Freut ihr euch auf I Am Setsuna?

Alle 9 Bilder ansehen