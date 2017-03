I Am Setsuna - Temporal Battle Arena-DLC kommt exklusiv & kostenlos für Nintendo Switch

I Am Setsuna - Erster englischer Trailer

Über ein kleines Schmankerl dürfen sich alle Besitzer der Nintendo Switch-Version von I Am Setsuna freuen. Wie Entwickler Tokyo RPG Factory (via Destructoid) ankündigte, wird das Spiel exklusiv auf Nintendos neuer Konsole einen DLC erhalten. Dieser wird kostenlos sein, bereits im April erscheinen und auf den Namen Temporal Battle Arena hören.

Dabei handelt es sich um eine asynchrone PVP-Arena, in der Spieler die Kampfinformationen ihrer Party hochladen können, um dann in AI-Form gegen andere Spieler anzutreten und so Spritnite zu verdienen. Bis zu drei verschiedene Konfigurationen können hochgeladen werden. Das Equipment eurer Charaktere wird dabei eine besondere Rolle spielen, es kann also nicht schaden, verschiedene Setups auszuprobieren.

I Am Setsuna erschien bereits 2016 für PC und PS4 und ist einer der Launch-Titel von Nintendo Switch.

