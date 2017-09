Marvel vs. Capcom Infinite - Dataminer findet offenbar Hinweise auf insgesamt 45 DLCs

Marvel vs. Capcom Infinite ist da. In unserem Test schreibt Michael, dass das Spiel stellenweise Zugeständnisse an den Massenmarkt gemacht habe. Dazu passt, was Dataminer jetzt anscheinend herausgefunden haben: Wie es aussieht, erscheinen für Marvel vs Capcom Infinite im Laufe der Zeit 45 DLCs. Zumindest deuten darauf die Platzhalter-Einträge hin, die X-Kira offenbar auf SteamDB entdeckt hat.

Marvel vs. Capcom: Infinite. 45 DLC not utilized by Steam were listed recently at SteamDB (Info) pic.twitter.com/dfDEh45yFp — SDL-Miyuki-Chan (@Mikami_XKira) September 19, 2017

Dabei steht aber noch nicht fest, welche Form diese DLCs annehmen. Capcom hat allerdings bereits weitere Kämpfer bestätigt, die höchstwahrscheinlich jeweils schon mal einen DLC-Slot einnehmen. Neben Zusatz-Charakteren oder kosmetischen Items könnten aber auch größere Erweiterungen auf uns warten.

Was verbirgt sich wohl hinter den 45 DLCs?

