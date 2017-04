Mass Effect: Andromeda - Externer Entwickler ist angeblich an schlechten Animationen Schuld

Mass Effect Andromeda weiß mit hübschen Planeten zu überzeugen.

Seit einigen Wochen muss sich BioWare harsche Kritik für die Gesichtsanimationen von Mass Effect: Andromeda gefallen lassen. EA Access-Kunden hatten die Gelegenheit, das Sci-Fi-RPG schon vor dem Release zu spielen und infolge dieser Testphase häuften sich neben berechtigter Kritik auch hämische oder gar beleidigende Kommentare.

Mehr: Mass Effect: Andromeda - BioWare verteidigt ehemalige Mitarbeiterin vor Internet-Mob

Viele Spieler fragen sich, wieso der Großteil von Mass Effect: Andromeda grafisch überzeugt, gerade aber die menschlichen Charaktermodelle oft detailarm und nur spärlich animiert sind. Der Videospielhistoriker Liam Robertson, der unter anderem an Unseen64 und Did You Know Gaming mitwirkt, will die Antwort darauf im Gespräch mit mehreren anonymen BioWare-Mitarbeitern gefunden haben.

Robertson zufolge sei bei Mass Effect: Andromeda eine Cyberscan-Technologie zum Einsatz gekommen, bei der digitale Scans von Personen oder Objekten erstellt werden, um diese als 3D-Modelle im Spiel darzustellen. Wie er weiter ausführt, sei es aber anschließend wichtig, dass 3D-Artists diese Modelle weiter verfeinern. Und dieser Schritt sei vernachlässigt worden. Die Schuld dafür soll jedoch nicht BioWare treffen, denn "ein Großteil der Arbeit an menschlichen Figuren sei an ein anderes Studio ausgelagert worden". Als möglicher Kandidat dafür gilt EA Bucharest, die in der Vergangenheit zum Beispiel an der FIFA-Reihe arbeiteten.

Mehr: Mass Effect: Andromeda - Bioware will "viele Probleme patchen" & das Spiel "nachhaltig unterstützen"

Robertsons Quellen behaupten, dass dafür das Management von BioWare verantwortlich sei - ohne das Team miteinzubeziehen. Wirtschaftliche Überlegungen sollen hierbei aber keine Rolle gespielt haben. Das Management habe bei diesem Thema lediglich keinen weiteren Bearbeitungsbedarf vom In-House-Team gesehen. Deren Prioritäten sollen auf den Fahrzeugen, sowie auf den Rüstungen gelegen haben.

Weder BioWare von Electronic Arts haben sich bislang zu Robertsons Video geäußert, wir haben allerdings um ein offizielles Statement gebeten und informieren euch darüber, wenn wir mehr erfahren.