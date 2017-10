Mass Effect: Andromeda - Buch führt Handlung des Rollenspiels fort

Es gibt einige Fragen, die Mass Effect: Andromeda offen gelassen hat. Unter ihnen ist das Schicksal der Arche der Quarianer, das nach dem Ende des Science-Fiction-Rollenspiels angeteasert wurde. Viele vermuteten, dass einer der kommenden Story-DLCs sich mit der Geschichte befassen würde. Falls das jemals geplant war, so wurde diesen Plänen Einhalt geboten als BioWare ankündigte, dass Andromeda keine weiteren Singleplayer-Inhalte bekommen würde.

Trotzdem sollen Fans nun erfahren, was genau mit der Keelah Si'yah und ihren Bewohnern geschehen ist. Zu verdanken ist das dem nun angekündigten Buch Mass Effect: Annihilation von Catherynne M. Valente. Dabei handelt es sich um einen offiziellen Roman, der in enger Zusammenarbeit mit BioWare entstanden ist und die Handlung von Andromeda weiterführen soll. Er erzählt die Geschichte eines Krankheitserregers, der offenbar mutwillig an Board der Keelah Si'yah freigesetzt wurde, um die 20.000 Drell, Elcor, Batarianer und Quarianer zu töten, die sich auf dem Weg in die Andromeda-Galaxie befinden.

Erscheinen soll Mass Effect: Annihilation am 26. Juni 2018. Nach Mass Effect: Andromeda - Nexus Uprising und Mass Effect: Initiation ist es der dritte Roman, der das Universum von Andromeda weiter ausbaut.

Autorin Catherynne M. Valente gewann bereits mehrere Awards für ihre Science-Fiction- und Fantasy-Bücher, darunter mehrere Locus Awards, Hugo Awards und den Nebula Award. Zu ihren bekanntesten Werken gehören Palimpsest und The Girl Who Circumnavigated Fairyland in a Ship of Her Own Making.

Werdet ihr Mass Effect: Annihilation lesen?