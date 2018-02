Erst vor ein paar Tagen berichteten wir euch über aktuelle Gerüchte, dass Bandai Namco hinter der Entwicklung von Metroid Prime 4 steckt. Laut Eurogamer haben nun gleich mehrere Insider-Quellen bestätigt, dass tatsächlich das Bandai Namco-Team in Singapur die Entwicklung von Metroid Prime 4 leitet. Das Studio in Singapur besteht auch aus ehemaligen LucasArts-Entwicklern, die am eingestellten Star Wars 1313 gearbeitet haben.

Weitere Details zum Comeback von Samus Aran gibt es aber leider nicht. Die Gerüchte basierten auf einem LinkedIn-Profil eines Lead Designers, der an einem Nintendo Switch-exklusiven First Person-Shooter arbeitet. Offenbar war damit Metroid Prime 4 gemeint, was zugleich das Gerücht bestätigen könnte, dass Ridge Racer 8 als exklusiver Titel für die Nintendo Switch in Arbeit ist.

Metroid Prime 4-Details in großer Nintendo Direct im Februar?

Metroid Prime 4 wurde im Rahmen der E3 2017-Präsentation von Nintendo enthüllt, außer dem Logo gibt es zum Spiel aber bisher keine Informationen. Auch die Frage, wer den neuen Metroid-Ableger entwickelt, ist offiziell noch ungeklärt, nachdem die bisherigen Metroid Prime-Macher von Retro Studios wegfallen.

Aktuell kursieren Gerüchte, dass Nintendo eine große Nintendo Direct-Veranstaltung für den Februar plant. Als möglicher Termin wird der Zeitraum vom 12. bis zum 15. Februar genannt. Sollte uns eine große Nintendo Direct nach der Mini-Ausgabe im Januar erwarten, könnte das die Gelegenheit sein, Ridge Racer 8 zu enthüllen und Updates zu großen Titeln wie Metroid Prime 4 oder Pokémon Switch zu geben.

Was erhofft ihr euch von Metroid Prime 4?