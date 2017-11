Monster Hunter World - PS4-Beta bietet sowohl Singleplayer- als auch Multiplayer-Modus

Monster Hunter World erscheint am 26. Januar für Xbox One und PS4. PS Plus-Abonnenten können das Spektakel allerdings schon Anfang Dezember ausprobieren. Vom 9. bis zum 12. Dezember findet die PS Plus-Betaphase statt. Über den offiziellen Monster Hunter-Twitteraccount wurden jetzt einige Details veröffentlicht: Neben Multiplayer-Möglichkeiten bietet die Beta auch Einblicke in den Singleplayer-Modus.

Demnach beinhaltet die PS Plus-Beta sowohl Singleplayer als auch einen 4 Spieler-Modus. Drei Quests sollen in dieser speziellen Betaphase verfügbar sein: Zwei davon entführen uns in den Ancient Forest und bürden uns auf, gegen einen Gjagras und einen Anjanath zu Felde zu ziehen. Die dritte Quest findet in der Wildspire-Wüste statt und schickt uns auf die Jagd nach einem Barroth.

Außerdem gibt es ein Crossover auf der PS4: Im Multiplayermodus können wir nämlich als Aloy aus Horizon Zero Dawn beziehungsweise Frozen Wilds spielen. Zusätzlich findet auch Aloys Bogen den Weg in Monster Hunter World. Hier könnt ihr den neuen Trailer sehen:

Würdet ihr für eine Betaphase ein PS Plus-Abo abschließen?

