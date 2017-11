Super Mario, Zelda & Co - Simple iOS- & Android-Portierungen kommen für Nintendo nicht in Frage

Nintendo positioniert sich seit einigen Monaten auch immer stärker auf dem Mobile Games-Markt. So soll es auch weitergehen: Unter anderem denkt das Unternehmen darüber nach, wie der chinesische Markt erobert werden kann und welche Nintendo-Spiele in Zukunft für unsere Smartphones erscheinen sollen. Der Plan sei klar und deutlich, auch wenn Nintendo sich selbst als Newcomer auf dem Markt betrachtet. Zu den bisher drei veröffentlichten Mobile-Titeln sollen noch einige hinzu kommen. Allerdings können wir unsere Hoffnung auf einfache Portierungen von Nintendo-Klassikern wohl endgültig begraben. Laut Nintendo kommen simple Portierungen nicht in Frage.

"Nintendo ist ein Newcomer im Smart Device-Geschäft und es gibt da noch viel, das wir lernen müssen. Nintendo besitzt eine große Anzahl an wertvollen IP-Charakteren und hat viele Spiele entwickelt. Wir können aber nicht einfach unsere bestehenden Spiele und IPs auf Smart Device-Anwendungen portieren."

"Viele Gedanken drehen sich darum, welche Art von Spielen für Smart Devices unser Geschäft erweitern werden und wie wir gute Beziehungen mit unserem bestehenden, speziell für Videospiele vorgesehenen Plattform-Geschäft pflegen können."

"Unter den vielen Ideen ist eine Haupt-Sorge, unsere Konsumenten dazu zu befähigen, nicht nur auf Smart-Geräten zu spielen, sondern auch auf unseren speziell für Videospiele vorgesehenen Systemen."

Wieso sich dazu nicht auch Portierungen alter Klassiker eignen sollen, bleibt allerdings etwas unklar. Offenbar hat Nintendo aber bereits sehr genaue Vorstellungen davon, wie es auf dem Mobile-Markt weitergehen soll – und simple Portierungen von beliebten Klassikern für iOS und Android zählen ganz offensichtlich nicht dazu.

Was haltet ihr von den Aussagen und der generellen Entscheidung? Welche Nintendo-Klassiker würdet ihr gern auf eurem Handy spielen?

