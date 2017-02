Nintendo Switch - Linker Joy-Con mit Verbindungsproblemen, Ursache unklar

Wie verlässlich sind die Joy-Con der Nintendo Switch?

Der Launch der Nintendo Switch steht kurz bevor und seit gestern wissen wir wieder etwas mehr über die Konsole. Unseren Video-Talk über die Hardware findet ihr hier und falls ihr wissen wollt, wie die Menüs der Nintendo Switch aufgebaut sind, könnt ihr Tobis Interface-Artikel lesen. Ganz fehlerlos scheint die Konsole aber nicht zu sein, wie derzeit zahlreiche Meldungen andeuten.

Verschiedene Seiten berichten, dass die Joy-Con der Nintendo Switch nicht vor Verbindungsproblemen gefeit sind. Vor allem der linke Controller soll gern einmal Schwierigkeiten haben, die Verbindung mit der Nintendo Switch aufrecht zu erhalten.

Kollege Mirco hatte hier bei seinen ausführlichen Zock-Tests mit der Switch aber keine Probleme und kann die Berichte nicht bestätigen. Auch unseren Hardware-Kollegen der GameStar sind keine Verbindungsprobleme der Joy-Con aufgefallen.

Yep, my left JoyCon desynchronizes as I'm playing. Gonna be a big problem if they can't fix this with a firmware update! https://t.co/aCf2K0jOz2 — Jason Schreier (@jasonschreier) February 23, 2017

Viele Stimmen beziehen sich hier auf Probleme beim Spielen von The Legend of Zelda: Breath of the Wild, doch auch in den Menüs der Konsole sollen sich die Joy-Con teilweise verabschieden. Dazu muss gesagt sein, dass sich diese Fehler auf Pre-Release-Hardware beziehen, die Launch-Geräte aus dem Handel müssen nicht betroffen sein.

Die Kollegen von GameXplain gehen in einem Video etwas näher auf die Joy-Con-Probleme ein.

Gegenüber Polygon ließ Nintendo erklären, dass sie sich das Problem genauer anschauen. Womöglich wird schon das das erste Software-Update der Nintendo Switch die Lösung bringen, auch wenn es keine offiziellen Angaben dazu gibt. Von ersten Nintendo-Quellen heißt es hingegen sogar schon, die Probleme werden zum Launch beseitigt sein.

Breaking news: I heard from one of my contacts at Nintendo of America. The syncing issue will be resolved before launch. — Stealth (@Stealth___) February 24, 2017

Fiebert ihr dem Launch der Nintendo Switch entgegen?