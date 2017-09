Nintendo Switch - Nintendo reagiert auf Vorwürfe rund um Launch-Lieferschwierigkeiten

Nintendo sagt, der Konzern habe zum Launch der Nintendo Switch eigentlich gar nicht zu wenig Geräte produzieren lassen, sondern sogar "drastisch 'über-geliefert'".

Dabei kommt es wohl auf die Perspektive an: Nintendo of America-Präsident Reggie Fils-Aime bezieht sich hierbei nämlich auf die Vorhersagen der Analysten, die der Nintendo Switch deutlich niedrigere Verkaufszahlen prophezeit hatten, als es der Fall war. Im Hinblick auf diese Zahlen habe man sehr viel mehr Geräte produziert als erwartet. Im Interview mit Mashable heißt es:

"Wir haben tatsächlich fast 2,8 Millionen Einheiten abverkauft, also haben wir drastisch 'über-geliefert'. Und trotzdem übersteigt die Nachfrage den Vorrat."

"Was sagen daraufhin einige Kommentare auf Reddit? 'Nintendo, wenn ihr mehr gemacht hättet, hättet ihr mehr verkauft.' Also, wir haben mehr gemacht! Und wir sind auf einem guten Weg, in diesem Fiskaljahr 10 Millionen Einheiten zur Verfügung zu stellen."