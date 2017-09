Nintendo Switch - Verkaufszahlen haben keinen Einfluss auf Erfolg der PS4, sagt Sony

Seit Nintendo in diesem Jahr die Hybrid-Konsole veröffentlicht hat, mischt die Switch den Markt gehörig auf. In den Vereinigten Staaten verkauft sich die Konsole beispielsweise nach wie vor sehr gut und schlägt auch im vergangenen Monat mit ihren Verkaufzahlen die Konkurrenten PS4 und Xbox One.

Sony erwartet höhsten operativen Profit in Unternehmensgeschichte

Dennoch leidet der Profit von Sony anscheinend nicht unter der Beliebtheit der Switch. Das verrät Andrew House, CEO von Sony Interactive Entertainment, in einem Interview mit der Newsagentur Reuters. Er sehe keine Auswirkungen auf die Verkäufe der PS4 durch das diesjährige Erscheinen der Nintendo Switch.

Zudem bestätigt House in dem selben Interview, dass Sony für das aktuelle Geschäftsjahr den höhsten operativen Gewinn der Unternehmensgeschichte erwarte - die Rede ist von 1,6 Milliarden US-Dollar.

Insgesamt sind das also gute Neuigkeiten für das Wachstum der Videospielindustrie. Wir dürfen gespannt sein, wie die Veröffentlichung der Xbox One X in wenigen Wochen den Markt und die internationalen Verkaufszahlen beeinflussen wird.