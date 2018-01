Nintendo Switch - Die am schnellsten verkaufte Konsole aller Zeiten in Japan

Die Nintendo Switch ist in Japan ein voller Erfolg. Die Konsole verkaufte sich schneller als jede andere Konsole bisher. Die Daten stammen von Media Create, die auf wöchentlicher Basis Statistiken zum japanischen Entertainment-Markt veröffentlichen und analysieren. Die Verkaufszahlen übertreffen im ersten Jahr sogar den bisherigen Spitzenreiter, die PS2 (via IGN).

Die Switch kam am 3. März 2017 in den Handel. Sonys zweite PlayStation erschien in Japan am 4. März 2000. Die Daten lassen sich demnach gut vergleichen. Auch wenn die PS2 einen besseren Start verzeichnen konnte, hat Nintendos neueste Konsole am Ende des Jahres noch einmal ordentlich zugelegt.

Besonders das Weihnachtsgeschäft fällt beeindruckend aus. Die folgende Tabelle zeigt die japanischen Verkaufszahlen beider Konsolen in den ersten zehn Monaten. Die Daten der Switch wurden am 24. Dezember aufgezeichnet. Streng genommen fehlen also sogar noch ein paar Tage.

Monat PS2 Switch März 885.023 524.371 April 512.953 234.817 Mai 227.725 127.314 Juni 298.880 129.971 Juli 367.190 294.311 August 223.882 254.489 September 157.613 168.810 Oktober 116.440 307.138 November 62.025 372.619 Dezember 164.950 844.243 Gesamt 3.016.662 3.258.083

Nintendo hatte im vergangenen Jahr bereits angegeben, dass sich die Switch besser verkauft, als erwartet. Der Konzern drückte die Hoffnung aus, mit dem Weihnachtsgeschäft 2017 weitere Entwickler und Publisher für sich gewinnen zu können.

Im neuen Fiskaljahr, das am 1. April 2018 beginnt, sind 20 Millionen weitere verkaufte Geräte geplant. Zum Vergleich: Mitte Dezember 2017 meldete Nintendo 10 Millionen verkaufte Exemplare weltweit. Nintendo gibt sich momentan noch bescheiden und will noch nicht von einem Erfolg sprechen.