Nintendo Switch - EA ist noch nicht überzeugt, plant vorerst keine weiteren Spiele

Im Mai berichteten wir noch, dass Electronic Arts nach FIFA 18 weitere Spiele aus dem eigenen Portfolio für die Nintendo Switch umsetzen möchte. Daraus wird nun aber doch nichts, denn der Konzern hat offenbar nicht die Absicht, in naher Zukunft weitere Titel für die Hybridkonsole zu veröffentlichen, wie das Wall Street Journal berichtet.

Zum Thema: FIFA 18 für Nintendo Switch im Test

EAs Finanzchef Blake Jorgensen erklärte, der Publisher müsse "vollkommen verstehen, wie die Nachfrage" der Kunden ist. Daher wolle man abwarten, bis die Switch ein ganzes Jahr lang auf dem Markt war, um dann zu entscheiden, ob man weitere Titel für die Konsole in Erwägung zieht.

EA in No Rush to Make More Videogames for Nintendo Switch via @saraheneedleman pic.twitter.com/RrBzOBNpkZ