Nintendo Switch - Weitere Spiele von EA, Ubisoft & Co in Arbeit

Mit der Nachricht, dass die Nintendo Switch in den USA die am schnellsten verkaufte Konsole aller Zeiten ist, hat der japanische Konzern auch die zukünftige Unterstützung der großen Publisher versprochen. Ihr könnt euch also auch in der kommenden Zeit auf große AAA-Titel für die Switch freuen.

"Fans können auch weiterhin mit der Untersützung von großen Publishern wie EA, Activision, Ubisoft, Capcom, SEGA, Take 2 oder Bethesda rechnen. Zusätzlich wird das Angebot an qualitativem Content von Indie-Entwicklern weiter wachsen."

Wolfenstein 2, Fe & mehr bereits angekündigt

Von Electronic Arts wissen wir bereits, dass das Adventure Fe am 18. Februar für die Nintendo Switch erscheinen soll. Mit dem Release von FIFA 18 im letzten Jahr ist es außerdem wahrscheinlich, dass auch die Sport-Reihe in Zukunft auf der Switch fortgesetzt wird. Bethesda wird nach Skyrim auch mit Wolfenstein 2: The New Colossus auf der Hybrid-Konsole vertreten sein.

Ubisoft hat momentan mindestens Steep auf dem Plan. Capcom und Sega haben beispielsweise mit Mega Man 11, Street Fighter 30th Anniversary Collection und Valkyria Chronicles 4 ebenfalls bereits konkrete Releases angekündigt. Bei Activision gibt es bisher keine konkreten Ankündigungen, was die Nintendo Switch betrifft.

Auf jeden Fall können sich Besitzer der Konsole auf ein reichhaltiges Jahr 2018 einstellen. Die Verkaufszahlen sprechen für sich, zudem gilt der Meilenstein der am schnellsten verkauften Konsole aller Zeiten auch in Japan. Nintendo hat bereits angekündigt, die Produktion zu erhöhen. Mittlerweile wurden weltweit mehr als 10 Millionen Geräte verkauft. Im nächsten Geschäftsjahr ab April 2018 sollen laut Nintendo 20 Millionen weitere Konsolen einen neuen Besitzer finden.