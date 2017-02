Nintendo Switch - Zelda-Producer äußert sich zu möglichem 2D-Zelda

Für die Switch ist ein neues 2D-Zelda nicht ausgeschlossen.

Zelda-Producer Eiji Aonuma zufolge sei ein 2D-Zelda für die Nintendo Switch nicht ausgeschlossen. Das geht aus einem Interview mit Game Informer hervor.

Aonuma wurde gefragt, ob es möglich sei, dass die Entwickler der 3DS-Zelda-Spiele wie A Link Between Worlds und TriForce Heroes bei der Arbeit am nächsten großen Zelda-Ableger mithelfen könnten, um die Entwicklung zu beschleunigen. Schließlich hat Breath of the Wild über vier Jahre Entwicklungszeit verschlungen.

Aonuma zufolge sei das jedoch unwahrscheinlich:

"Das 3DS-Team und das Wii U-Team verfolgen unterschiedliche Ansätze bei der Spielentwicklung, also möchte ich sie nicht unbedingt zusammenwürfeln und gemeinsam Ideen austauschen lassen. Vielmehr sollen sie unabhängig voneinander überlegen, was sie für die Switch machen können."

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Trailer von der Nintendo-Switch-Präsentation

Daraufhin fragte Game Informer direkt, ob für Switch ein künftiges 2D-Zelda erscheinen könnte, was laut Aonuma "definitiv eine Möglichkeit" wäre.

"Es gibt definitiv gute Dinge an einer 2D-Welt und an den Spielstilen einer 2D-Welt. Es gibt viele Fans, die diesen Stil genießen ... Für das 3DS-Team versuche ich, dass sie mehr über einen fortgeschrittenen 2D-Stil-Ansatz nachdenken."

Mit Zelda: Breath of the Wild erscheint am 3. März 2017 nicht nur das größte Zelda-Abenteuer, sondern auch das ambitionierteste Spiel von Nintendo überhaupt. Der Titel bekommt übrigens einen Season Pass für 20 Euro spendiert. Drei Stunden langes, neues Gameplay-Material findet ihr hier.

Würdet ihr euch über ein neues 2D-Zelda freuen?

Nintendo Switch - Video: Angespielt-Fazit zu Konsole und Launch-Spielen