Oceanhorn - Nintendo Switch-Version des „Zelda-Zwillings“ kommt 2017

Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas

Das Spiele-Lineup der Nintendo Switch wächst weiter: Nachdem „der Zelda-Zwilling“ Oceanhorn im September 2016 von iOS auf PS4 und Xbox One wanderte, reist er 2017 zur Nintendo Switch weiter. Das bestätigte FDG Entertainment via Twitter. Bereits im vergangenen Jahr kündigte der Publisher an, dass das Action-Adventure für eine „Nintendo-Konsole“ erscheinen werde.

Im selben Atemzug lobte der Publisher die Nintendo Switch für ihre Hardware. Oceanhorn werde „wunderbar auf der leistungsstarken Switch laufen“. Auf Nachfrage präzisierte FDG Entertainment hierzu:

@matthewh239 @SjonnieHiclas @JeGeekJePlay Fantastic portable hardware with lots of potential when coding right. Keeper between PS4 & Xbox. — FDG Entertainment (@FDG_Games) January 29, 2017

""Es ist fantastische, transportable Hardware mit reichlich Potenzial, wenn man den Spielecode entsprechend anpasst. "

Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas kommt im Laufe des Jahres auf die Nintendo Switch, auch eine PS Vita-Fassung soll es noch geben. Zudem arbeitet Entwickler Cornfox & Bros. schon an Oceanhorn 2. Die Nintendo Switch wiederum erscheint am 3. März 2017 zu einem Preis von rund 330 Euro.

Oceanhorn - Gamescom 2016-Trailer & Konsolen-Release