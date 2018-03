One Piece: World Seeker - Gerücht: Release im Dezember 2018, Kostüme von DBZ, Final Fantasy & mehr

Mit One Piece: World Seeker erwartet uns ein Open World-Piratenabenteuer, das noch 2018 für PS4, Xbox One und PC erscheinen soll.

Nachdem Publisher Bandai Namco bereits erstes PS4-Gameplay und Screenshots von der Strohhutpiraten-Bande veröffentlicht hat, will nun der bekannte Reddit-User und Leaker DasVergeben weitere Infos zum Release und zu DLCs des kommenden Anime-Spiel erhalten haben.

DasVergeben veröffentlichen in der Vergangenheit bereits Informationen zu Soul Calibur 6, die sich als wahr herausgestellt haben. Bei den Infos zu One Piece ist der User allerdings selbst skeptisch. Diesmal habe er seine Infos nämlich nicht von einer ihm bekannten Quelle, sondern von ehemaligen Bandai Namco-Mitarbeitern erhalten, die nicht gut auf ihren ehemaligen Arbeitgeber zu sprechen seien. Die Nachricht, die DasVergeben erhalten habe, sei nach eigenen Angaben komisch gewesen.

One Piece: World Seeker erscheint angeblich im Dezember 2018

Jedenfalls will DasVergeben erfahren haben, dass One Piece: World Seeker im Dezember 2018 für PS4, Xbox One und den PC erscheint. Von offizieller Seite ist bislang nur von einem weltweiten Release im Jahr 2018 die Rede.

Auch Infos zu Kostümen habe der User erhalten. So sei es möglich, die Kleidung der Charaktere komplett anzupassen. Dazu gebe es auch DLC-Packs, die zusätzliche Kostüme zu Marken wie Dragon Ball, Naruto, Tekken, My Hero Academia und sogar Final Fantasy liefern würden.

Außerdem sei laut DasVergeben die gesamte Strohhut-Bande spielbar. Allerdings hat Producer Koji Nakajima in einem Interview bereits bestätigt, dass wir uns in One Piece: World Seeker nur als Captain Ruffy durch die Gegend prügeln dürfen, nicht aber als Zorro, Nami und Co. Offiziell ist Ruffy also der einzige spielbare Charakter, was die Info des Reddit-Users wiederum für falsch erklärt.