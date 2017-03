Outlast 2 - Nach Verbot nun doch in Australien erlaubt, Spiel bleibt unverändert

Outlast 2 darf nun doch in Australien erscheinen.

In der letzten Woche berichteten wir euch davon, dass das kommende Horrorspiel Outlast 2 vom Australian Classification Board keine Freigabe erhalten hat und dadurch in Australien verboten wurde. Nach einer erneuten Einreichung des Spiels bei der Behörde scheinen sich die Ansichten der Prüfer aber geändert zu haben und Outlast 2 darf nun doch an volljährige Spieler in Australien verkauft werden.

In einem Statement gegenüber Press Start gaben die Entwickler von Red Barrels an, dass sie keine Änderungen am Spiel vorgenommen haben und es weiterhin nur eine Version von Outlast 2 geben wird, die am 26. April weltweit erscheint. Was die Behörde dazu bewogen hat, ihre Meinung zu ändern, bleibt unklar.

In Deutschland hat Outlast 2 von der USK eine Altersfreigabe ab 18 Jahren erhalten.