Overwatch - Blizzard sucht Overwatch-Experten für bisher unangekündigtes Projekt

Wer Overwatch wie seine eigene Westentasche kennt, obendrein studiert und in der Gaming-Industrie Fuß fassen will, bekommt jetzt die perfekte Gelegenheit dazu: Blizzard sucht für ein Praktikum als General Artist im nächsten Sommer nämlich Studierende. Die müssen zwar eine ganze Reihe an Anforderungen erfüllen, dürfen dafür dann aber auch an einem neuen, bisher noch unangekündigten Projekt mitwirken.

Mit Konzeptkunst als Inspiration sollen zum Beispiel "epische Spiel-Assets" erschaffen werden, die "die Welt zum Leben erwecken". Zu diesem Zweck werden Next-Gen-Materialien, -Werkzeuge und -Pipelines genutzt, um die Assets für die Nutzung mit der Game Engine vorzubereiten. Diese Assets sollen dann durch Gruppen-Kritiken und Prototypen weiter verfeinert werden.

Wer sich auf das Praktikum bewerben möchte, muss entweder aktuell studieren oder aber planen, im Herbst 2017 noch damit anzufangen. Nach dem Praktikum im Sommer 2018 muss dass jeweilige Studium dann für mindestens ein Semester fortgesetzt werden. Außerdem benötigt ihr natürlich eine Arbeitserlaubnis in den USA und ihr solltet in der Lage sein, 11 bis 12 Wochen Vollzeit zu arbeiten. Die Termine sind: Mai bis August 2018 oder Juni bis September 2018.

Neben viel Erfahrung mit Maya, 3dsmax, Photoshop, Zbrush, Mudbox oder ähnlichen Programmen solltet ihr auch einen "starken Hintergrund in traditionellen Künsten" mitbringen, wie zum Beispiel Animation, Illustration, Design oder aus den traditionellen Medien. Was genau sonst noch ansteht und wie eure Bewerbungsunterlagen aussehen müssen, erfahrt ihr auf der offiziellen Blizzard-Seite mit der Stellenausschreibung. Besonders interessant: Dort wird empfohlen, dass ihr euch mit dem Overwatch-Universum auskennt und es versteht.

Ob das wohl schon Rückschlüsse auf die Art des unangekündigten Projektes zulässt?

