Overwatch - Neue Skins zum Story-Event auf Xbox Live geleaked

Auch Torbjörn wird eine wichtige Rolle im Event übernehmen.

Ein Oster-Event wird es in diesem Jahr zwar nicht geben, aber dennoch haben die Macher von Overwatch einen Teaser angefertigt, der uns mit einem mysteriösen Clip auf den 11. April vertröstet. Die Community ist sich mittlerweile sicher, dass es sich bei diesem Event um eine oder sogar mehrere Story-Missionen handelt, die sich um die Omnic-Krise dreht.

Mehr: Overwatch - Blizzard denkt über Map Editor für die Community nach

Der beste Beweis dafür ist der Overwatch-Begleitcomic "Uprising", in dem es um den Aufstand in King's Row geht. Damals traf die Overwatch-Truppe auf die extremistische Omnic-Gruppierung "Null Sector", von der später die Omnic-Krise ausging. In dem Comic waren die Helden auch in ihrer Overwatch-Uniform zu sehen, die größtenteils blau gehalten sind. Hier spekulierten die Fans, ob wir diese Uniformen als Skins im Spiel freischalten können.

Wenn wir einem aktuellen Leak Glauben schenken können, dann war diese kleine Fan-Theorie tatsächlich richtig. Auf Xbox Live ist ein neues Teaser-Bild zu Overwatch aufgetaucht, das Tracer, Reinhardt, Torbjörn und Mercy in den besagten Uniformen zeigt.

Das bestätigt nicht nur die Skins an sich, sondern eben auch den neuen Story-Fokus, den sich Spieler schon seit längerer Zeit wünschen. Wie sich die Mission in King's Row spielen wird und ob sie sich an Junkensteins Rache aus dem Halloween-Event orientieren wird, bleibt abzuwarten. Am 11. April wissen wir mehr.

Was erhofft ihr euch von dem Event?