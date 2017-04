Persona 5-Streamer dürfen ab sofort Spielszenen bis zum 19. November (Ingame-Datum) übertragen.

Entwickler und Publisher Atlus sorgte nach der Bekanntgabe seiner äußerst strengen Streaming-Richtlinien für Persona 5 bei vielen Fans für erhitzte Gemüter. In einem sehr harschen Tonfall drohte Atlus dort jedem Streamer, der das JRPG über den 7. Juli (Ingame-Datum) hinaus via Twitch und Co. überträgt, mit dem Ausstellen von Content-ID-Ansprüchen und Account-Sperren. Jetzt entschuldigen sich die Macher für den entsprechenden Blogeintrag und geben im gleichen Atemzug bekannt, die Streaming-Richtlinien für Persona 5 nun gelockert zu haben (via Kotaku).

Streamern ist es ab sofort erlaubt, Spielszenen bis zum Ingame-Datum des 19. Novembers zu übertragen. Im offiziellen Statement heißt es weiter:

"Wir möchten uns außerdem bei denjenigen von euch entschuldigen, die den vorherigen Blogpost zu den Richtlinien als Bedrohung angesehen haben. Wir möchten transparent über das sein, was wir machen. Und der Grund für die Veröffentlichung der Richtlinien war, Streamern vorab die korrekten Informationen zu geben. Es war nie unsere Absicht Leute mit Copyright-Strikes zu bedrohen, aber wir haben deutlich den falschen Ton dafür gewählt, wie wir das kommuniziert haben."

Persona 5 ist seit dem 4. April 2017 für PS4 und PS3 erhältlich. Das JRPG konnte uns im GamePro-Test mehr als überzeugen und machte sich mit einer 94er-Wertung davon.

