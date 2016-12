PlayStation Store - Neues Weihnachtsangebot: Final Fantasy 15 mit bis zu 33% Rabatt

Final Fantasy 15 - Test-Video zum Open-World-JRPG

Noch nicht einmal ein Monat in den Läden und schon habt ihr die Möglichkeit, das gerade erst erschienene Final Fantasy 15 besonders günstig zu erstehen und euch selbst ein Weihnachtsgeschenk zu machen. Der JRPG-Hit ist das letzte Angebot aus dem 12-Tage-Special des PlayStation Stores und daher aktuell stark reduziert.

Die normale digitale Version von Final Fantasy 15 erhaltet ihr daher für nur 46,99 Euro, was eine Ersparnis von 32 Prozent bedeutet, die Final Fantasy 15 Digital Premium Edition kostet momentan nur 62,99 Euro anstatt wie normalerweise 99,99 Euro. Ihr spart hier also 33 Prozent. Hier kommt ihr zu den reduzierten Spielen.

Final Fantasy-Fans, die bisher also noch nicht in den Genuss des neuesten Ablegers der Reihe gekommen sind, können das also nun guten Gewissens nachholen, ohne ihren Geldbeutel nach all den Weihnachtseinkäufen weiter zu belasten.

Was wir von Final Fantasy 15 halten, könnt ihr in unserem Test nachlesen. Linda hat zudem für uns darüber geschrieben, wie sie langsam die einst verhassten Helden lieben lernte, während Hannes darüber philosophiert, warum man dem Spiel seine lange Entwicklungszeit anmerkt, was aber gar nicht so schlecht ist.

