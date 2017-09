Pokémon - Neue Anime-Folge spielt mit Easter Eggs auf Game Boy-Klassiker an

In der neuen Staffel der Pokémon-Serie, die aktuell in Japan läuft, begegnet Ash unter anderem auch seinen beiden alten Freunden Misty und Rocko. Dabei kommt es zum sportlichen Arena-Wettbewerb und einer herzerwärmenden Verneigung vor den alten Game Boy-Spielen.

Denn sowohl Misty als auch Rocko nehmen während des Kampfs genau dieselben Posen ein, wie sie es auch in Pokémon Rot und Blau tun. Die Fans lieben es und ziehen den direkten Vergleich unter anderem auf Twitter.

Insbesondere, dass Rocko sein Shirt auszieht und darunter ein waschechter Waschbrettbauch zum Vorschein kommt, sorgt bei vielen Fans für Begeisterungsstürme.

can you believe that brock tried and failed to hook up with a single girl for 20 years when all he had to do was TAKE OFF HIS DAMNED SHIRT pic.twitter.com/TCFF1wcGUH