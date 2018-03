Pokémon – Der Film: Du bist dran! erzählt die Geschehnisse der allerersten Pokémon-Staffel neu. Dabei wurden einige Charaktere rausgeworfen und manche Szenen überarbeitet, was nicht nur auf Gegenliebe gestoßen ist. Aber der Streifen enthält trotzdem noch genug Easter-Eggs und Verneigungen vor der belebten Pokémon-Vergangenheit, um einen Großteil der Fans zufrieden zu stellen. Da das Pokémon-Franchise Geburtstag feiert und bald der neue Film erscheint, gibt es Pokémon – Der Film: Du bist dran! jetzt gratis als Stream auf der offiziellen Pokémon-Seite.

Pokémon – The Movie: Everyone's Story

Demnächst stehen noch mehr Pokémon-Filme an: In Japan erscheint am 13. Juli Pokémon – The Movie: Everyone's Story. Der stellt nicht nur eine Fortsetzung von Du bist dran! dar, sondern interpretiert auch noch die Ereignisse des Films Pokémon 2: Die Macht des Einzelnen neu. Dabei werden fünf zusätzliche Charaktere eingeführt. Seht euch den neuen Trailer zum kommenden Pokémon-Film an:

Detective Pikachu mit Ryan Reynolds als Pikachu?

Aber nicht nur Anime-Fans sollen auf ihre Kosten kommen, auch eine Realfilm-Adaption ist geplant. Nachdem Gerüchten zufolge unter anderem bereits Dwayne Johnson für die Rolle des Pikachu im Gespräch war, wurde vor Kurzem berichtet, dass Ryan Reynolds den kleinen Detektiv sprechen soll. Detective Pikachu ist der erste Live Action-Pokémonfilm aus Hollywood. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Spiel, das Nintendo und die Pokémon Company vorletztes Jahr in Japan für den 3DS veröffentlicht haben, dieses Jahr erscheint es auch hierzulande.

