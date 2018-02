Das Pokémon-Franchise feiert 22-jähriges Jubiläum: Am 27. Februar 1996 sind die Pokémon-Editionen Rot und Grün erschienen. Das muss natürlich gefeiert werden, weshalb auch am heutigen Pokémon-Tag 2018 wieder diverse Aktivitäten veranstaltet werden. Das Event erstreckt sich im Endeffekt über drei Tage und bietet unter anderem wieder die Möglichkeit, Pikachu mit einem Partyhut zu fangen, wenn ihr Pokémon GO spielt. Außerdem gibt es Kooperationen mit Snapchat, Google und Amazon.

Snapchat-Linsen, Pikachu Talk & Sammelfiguren

Um den 22. Geburtstag von Pokémon zu feiern, gibt es für begrenzte Zeit drei neue Snapchat-Linsen im Pokémon-Look. Zuerst kommt Bisasam, dann Glumanda und anschließend auch noch Schiggy.

Pikachu Talk soll uns mit dem berühmten Taschenmonster sprechen lassen. Das antwortet auf all unsere Fragen aber natürlich nur mit seiner Catchphrase "pika", immerhin aber in unterschiedlichen Variationen. Pikachu Talk gibt es für Amazon Alexa und Google Home, aber noch nicht überall.

Pokémon Center stellt im Rahmen des Pokémon Day 2018 neue Sammelfiguren vor. Die Pokémon Gallery Figure DX-Linie soll größer werden als seine Vorgänger und startet mit einer Figur von Glurak. Außerdem gibt es neue, spezielle Pins zu legendären Pokémon.

Pokémon-Film, Pokémon GO & Social Media

Im Rahmen des Pokémon Day 2018 findet der neue Pokémon-Kinofilm Pokémon: Du bist dran! erstmals seinen Weg auf Pokémon TV. Der Film kann über die App und auf der offiziellen Website Pokemon.de eine Woche lang angeschaut werden.

Innerhalb von Pokémon GO können wir nicht nur "Partychu" (also Pikachu mit Partyhut) fangen, sondern Party-Pikachu kann außerdem noch zu Party-Raichu weiterentwickelt werden. Auch die Shiny-Variante von Partychu findet sich offenbar in der freien Pokémon GO-Wildbahn. Obendrein gibt es die Möglichkeit, gegen Groudon und Kyogre in Raids anzutreten.

Last, but not least, sollen sich Pokémon-Fans mit dem Hashtag #PokemonDay über Social Media am Pokémon-Tag beteiligen. Wer das Hashtag nutzt, kann auf dem offiziellen Pokémon Day-Hub auftauchen.

Wie feiert ihr den Pokémon Day 2018?

