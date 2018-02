Im vergangenen Jahr feierte Niantic den Tag der Liebe mit einem speziellen Valentinstag-Event für Pokémon GO, das Trainern eine ganze Woche lang besondere Boni und erhöhte Fangchancen auf rosa Pokémon wie Chaneira bescherte.

Auch in diesem Jahr dürfte uns wieder ein Valentinstag-Event bevorstehen, das allerdings bislang nicht von Niantic angekündigt wurde. Fans auf Reddit spekulieren derweil über einen möglichen Starttermin.

Startet das Valentines Event 2018 nächste Woche?

Im Letzten Jahr startete Niantic das Valentinstag-Event am 8. Februar, weshalb viele Pokémon GO-Trainer den Start des diesjährigen Events bereits am gestrigen Donnerstag oder am heutigen Freitag, den 9. Februar vermuteten.

Da ab heute aber das Hoenn-Event in Pokémon GO startet und allerhand neue Drachen- und Flug-Monster wie Rayquaza, Altaria und Brutalanda ins Spiel bringt, ist es sehr wahrscheinlich, dass sich der Start des Valentinstag-Events um eine Woche verzögert. Wir gehen derzeit davon aus, dass das Valentins-Event in diesem Jahr genau am eigentlichen Valentinstag, den 14. Februar 2018 startet und bis zum 21. Februar läuft.

Ein weiterer Punkt, der für dieses Startdatum spricht: Am Samstag, den 24. Februar 2018, findet der zweite Community-Tag in Pokémon GO statt. Die Valentins-Woche würde also genau zwischen dem Hoenn-Event und dem Community-Day liegen. Das sind bislang aber nur Spekulationen. Eine offizielle Ankündigung liegt derweil noch nicht vor.

Community Day 2 in Pokémon GO

Alle Infos zu Boni und Pokémon

Welche Boni könnte das Valentines Event 2018 bringen?

Auch bei den Boni des Events lässt sich derweil nur spekulieren. Im letzten Jahr gab's die doppelte Menge an Bonbons beim Fangen, Ausbrüten oder Verschicken von Taschenmonstern. Zudem erhöhten die Macher die Spawn-Raten von rosa Pokémon wie Chaneira, Pixi, Porygon und Co.

Für das Valentins-Event 2018 sind ähnliche Boni wahrscheinlich. Neben doppelten Bonbons könnten diesmal die Spawn-Raten von rosa Pokémon aus der Hoenn-Region erhöht werden, zum Beispiel die von Liebiskus oder Perlu.

Was erhofft ihr euch vom Valentinstag-Event?