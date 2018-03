Pokémon GO - Boni auf windiges Wetter, neue Raid-Bosse & doppelte Ep

Nach der legendären Woche hagelt es einige neue Boni in Pokémon GO, die ab sofort aktiv sind und windiges Wetter in den Vordergrund rücken.

Bis zum 16. März 2018 schlüpfen daher Pokémon, die windiges Wetter bevorzugen, häufiger aus Eiern. Auch in Raids weht der Wind: Nehmt ihr an Raid-Kämpfen teil, dann tauchen ebenfalls Taschenmonster mit Vorliebe für Wind als Raidbosse auf. Belohnt werdet ihr nach den Raid-Kämpfen mit doppelten Ep.

Pokémon GO Hub hat bereits eine Übersicht der Raid-Bosse in Pokémon GO erstellt, gegen die wir ab sofort häufiger in Arenen antreten dürfen. Unten haben wir euch die Raid-Bosse mit Faible für Wind samt Tier-Level aufgelistet.

Neue Raids in Pokémon GO

Kokowei (Tier 2)

Lahmus (Tier 2)

Aerodactyl (Tier 3)

Simsala (Tier 3)

Lepumentas (Tier 3)

Starmie (Tier 3)

Sichlor (Tier 3)

Glurak (Tier 4)

Bis zum 16. März habt ihr außerdem noch die Chance, den legendären Drachen Rayquaza in Raids zu bekämpfen. Wie ihr das mächtige Pokémon am einfachsten besiegt und fangt, zeigen wir euch hier.

Extra Raid-Pass dank Zeitzonenwechsel

Spieler nutzen Trick für zusätzliches kostenloses Raid-Ticket

Nicht vergessen: Am 25. März 2018 startet der dritte Community Day in Pokémon GO, der diesmal den beliebten Pflanzenstarter Bisasam für einige Stunden in den Mittelpunkt rückt. Alle Infos zum Community Day im März und den Boni, gibt's hier.