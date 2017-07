Pokémon GO - Erste legedäre Pokémon in AppStore angeteasert

Nachdem die Feierlichkeiten zum einjährigen Jubiläum von Pokémon GO von der Community mit wenig Liebe aufgenommen wurden, tauchte nun ein Hinweis auf eine Änderung auf, die das alles vergessen machen könnte: legendäre Pokémon wurden gesichtet.

Nein, leider (noch) nicht in freier Wildbahn, dafür aber im indischen AppStore (via Pokemon GO Hub). Dort wurde eine Bannerwerbung zu Pokémon GO geschaltet, die gleichzeitig für das eher ungeliebte Pikachu mit Hut wirbt, allerdings auch für "the first legendary Pokémon", wie ihr auf dem Screenshot sehen könnt:

Da auf Englisch geworben wird, lässt sich noch nicht sagen, ob es sich um das erste legedäre Pokémon oder die ersten legendären Pokémon handelt. Ebenfalls ist nicht bekannt, seit wann die Werbung aktiv ist oder ob es sich dabei um einen Fehler von Seiten des AppStores handelt. Oder ob wir diesen Banner demnächst auch im deutschen AppStore vorfinden.

Ende Juni tauchten bereits ausführliche Informationen zu legendären Pokémon-Raids im Code des Updates 0.67.1 / 1.37.1 auf, die vorerst Top-Spielern vorbehalten sind. Das könnte sich demnächst allerdings ändern, wenn wir die Werbung im indischen AppStore richtig deuten.

Wenn wir weiter spekulieren wollen, dann könnten wir das alles mit der Pokémon-Safari in Verbindung bringen, die im August und September in vielen europäischen Städten stattfinden soll. Erst vor wenigen Tagen wurde bestätigt, dass das besondere Event auch in Deutschland stattfinden wird und zwar am 16. September in Oberhausen. Dort sollen Spieler in der Safari Zone besondere Pokémon fangen und gegen mächtige Raid-Bosse antreten können.

