Seit vergangenen Wochenende dürfen sich Pokémon GO-Spieler mit Arktos und Lugia über die ersten beiden legendären Pokémon freuen, an denen sich viele bislang aber die Zähne ausgebissen haben. Ihre überaus hohe Anzahl von Wettbewerbspunkten und eine fast schon demotivierenden Fangrate von gerade einmal zwei Prozent, macht die Jagd auf die mystischen Biester zur bislang größten Herausforderung im Spiel.

Umfrage: Was braucht Pokémon GO, um euch zurückzugewinnen?

Mit der Erhabenheit der mystischen Vögel vor Augen, erscheint der Glitch, von dem nun einige Twitter-User berichten, umso amüsanter (via Polygon).

Der Spielfehler, der die majestätischen Biester in knochenlose Nudelmonster verwandelt, hat offenbar auch seine Schattenseiten: Wie Twitter-User omkar_bhatkande berichtet, habe er sein Arktos wegen des Glitches nicht fangen können. Ärgerlich, zumal wir ohnehin nur begrenzt Zeit haben, uns den Eisvogel unter den Nagel zu reißen.

Arktos kann nämlich nur noch bis Montag, den 31. Juli 2017, in den Raids von Pokémon GO bekämpft und gefangen werden. Danach wird der Eisvogel von Lavados abgelöst, das ebenfalls nur eine Woche verfügbar ist.

@PokemonGoApp Lost my Articuno due to this weird glitch, Please fix it@ReversalYouTube Plz tell us what makes this happen ? pic.twitter.com/vh4YYdLKf6