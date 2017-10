Pokémon GO - Halloween-Event bringt die gruseligste Musik der Pokémon-Geschichte zurück

Mit dem Update 0.79.2 startet in Pokémon GO das neueste Halloween-Event, zumindest in der Theorie. Data Miner haben sich sofort auf das Update gestürzt und im Spiel-Code nach interessanten Änderungen gesucht. Neben den Audio-Files für die dritte Pokémon-Generation, die einen baldigen Release der neuen Taschenmonster nahelegen, wurden zahlreiche Hinweise auf das nächste Halloween-Event gefunden.

Dass an einem Halloween-Event gearbeitet wird, ist keine große Überraschung, schließlich gab es das auch schon im letzten Jahr. Noch ist nicht viel über das Event bekannt, aber wie die Data Miner herausgefunden haben, kehrt für die gruseligste Zeit des Jahres wohl auch der schauderhafteste Soundtrack der Pokémon-Geschichte zurück.

Wer Pokémon Rot und Blau auf dem Game Boy gespielt hat, hat sicherlich noch die mysteriöse Melodie im Ohr, die in Lavandia erklingt. Um die Musik ranken sich viele Legenden, so soll die Melodie manche Kinder sogar in den Wahnsinn getrieben haben. Hoffen wir, dass der etwa 70-sekündige Remix "Lavender Night" keine ähnlichen Folgen für uns haben wird.

Habt ihr die Musik sofort erkannt?